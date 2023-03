32 Halowe Mistrzostwa Polski. Piotr Płoskoński z Radomska walczył o medale i z chorobą. ZDJĘCIA

W miniony weekend Piotr Płoskoński, zawodnik KBKS Radomsko wystartował w Toruniu w 32 Halowych Mistrzostwach Polski masters w Lekkiej Atletyce.

Pan Piotr w Toruniu walczył nie tylko o medale, ale również z chorobą, która dopadła go tuż przed zawodami.

- W piątek do południa miałem jeszcze iść na lekki trening, a po południu pobrać pakiet startowy… Niestety wstałem bardzo chory, więc szybko poszedłem do apteki po leki i cały piątek przeleżałem w hotelu. W sobotę chory przystąpiłem do zawodów – opowiada Piotr Płoskoński. - Na 60 m przez płotki nie trafiłem w pierwszy płotek z krokami, musiałem wręcz się zatrzymać i straciłem minimum sekundę. Na mecie okazało się, że brąz przegrałem o 29 setnych, a srebro o 42 setne sekundy. Trochę mnie to podłamało, ale musiałem walczyć dalej.