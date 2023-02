7. Trail Kamieńsk na Górze Kamieńsk wystartował. Na trasie ponad 400 biegaczy. ZDJĘCIA

Ponad 400 biegaczy z całej Polski wystartowało w niedzielę, 5 lutego, w 7. Trail Kamieńsk. Na Górze Kamieńsk uczestnicy mieli do pokonania dwie trasy – 6 km i 30 km.

W tym roku pogoda dopisała i Trail Kamieńsk odbył się w prawdziwie zimowych warunkach, ze śniegiem i mrozem. Biegacze byli zadowoleni.

- Na Górze Kamieńsk, na Trail Kamieńsk spotykamy się już po raz siódmy, w pięknej, zimowej scenerii. Dla uczestników to naprawdę fajna biegowa przygoda. Na obu dystansach wystartowało 450 zawodników, praktycznie z całej Polski. Są biegacze z Radomska i Kamieńska, ale również z południa kraju. Choć do gór mają bliżej, to wolą przyjechać na Górę Kamieńsk – mówi Bartłomiej Sobecki, dyrektor biegu. - Poza tym przyjechali biegacze z Wielkopolski, województwa dolnośląskiego, mazowieckiego… Góra Kamieńsk i Trail Kamieńsk przyciągają wielu zawodników, bo każdy chce się z nimi zmierzyć.