76. rocznica śmierci „Warszyca”. Uroczystości przy pomniku KWP na Starym Cmentarzu w Radomsku. ZDJĘCIA

W niedzielę, 19 lutego, pod pomnikiem KWP na Starym Cmentarzu w Radomsku upamiętniono 76. rocznicę śmierci gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc. Patronat nad uroczystością objął Marszałek Senior Sejmu RP Antoni Macierewicz.

- Stajemy przed symbolicznym grobem tych, których zamordowano, ponieważ walczyli o niepodległość. Nie tylko ich zamordowano, ale po dzień dzisiejszy nie wiemy, gdzie są ich groby. Nie wiemy, gdzie są ich groby, bo ich pamięć miała być zniszczona. Polacy nic nie mieli wiedzieć o tradycji niepodległościowej, narodowej a przede wszystkim chrześcijańskiej. Polacy mieli przestać być Polakami – mówił Antoni Macierewicz podczas uroczystości w Radomsku. - Żołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego, formacji „Niezłomnych” walczyli nie tylko o naszą niepodległość, o niepodległość Polski. Walczyli także o to, by Sowieci nie ogarnęli całej Europy. Gdy słuchamy dzisiaj funkcjonariuszy, morderców Rosyjskich, mamy świadomość, że kontynuują dzisiaj tę samą politykę, którą realizowali Sowieci. A my musimy być świadomi, że naszym obowiązkiem jest kontynuowanie tradycji Żołnierzy Niezłomnych.