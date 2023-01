Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Radomsku. Młodzież tworzyła mapy marzeń

"Warto mieć marzenia i czekać ich spełnienia", ale zdecydowanie lepiej jest nie czekać, tylko wziąć sprawy w swoje ręce. Trzeba przeć naprzód i iść przed siebie, ale skąd wiedzieć czy na pewno idziemy w dobrą stronę? Do tego przyda się "mapa marzeń".

Uczestnicy Akademii Młodego Przedsiębiorcy w czasie ferii nie spotykali się by uczyć się przedsiębiorczości. Spotkali się za to, żeby pomóc swoim marzeniom i ukierunkować je nieco, nakreślając im graficzny drogowskaz. Przewodnikiem/kartografem był niezawodny Jarek Brzozowski, a każdy z uczestników był w kluczowym do posiadania, planowania i marzeń spełniania wieku.