Amelia z Radomska walczy z guzem mózgu. Trwa zbiórka pieniędzy na pomoc dziewczynce

Amelia Fajkowska z Radomska walczy z guzem mózgu. - Nie mam w głowie słów, by przekazać mojej ukochanej 10-letniej córeczce, że musi teraz walczyć ze śmiertelną chorobą i że musi z nią wygrać, by móc dalej żyć! - apeluje mama dziewczynki.

W październiku u całkowicie zdrowej dziewczynki wystąpił pierwszy w życiu atak padaczki.

- Amelia została zabrana do szpitala gdzie po wykonanej tomografii otrzymaliśmy informacje, że jest guz w głowie o nieznanym charakterze. Taka informacja to najsilniejszy cios jaki można zadać rodzicowi! Wtedy zostaliśmy przewiezieni do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach gdzie zostały wykonane bardziej szczegółowe badania – opisuje mama Amelii. - Córka przeszła operację usunięcia guza w październiku. Dotąd czekaliśmy na wynik biopsji. Byłam już pewna, że najgorsze za nami, że skoro nikt nie dzwoni, a guza udało się usunąć w całości, to może będzie już dobrze! Tak bardzo się myliłam...