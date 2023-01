Ankieta dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Radomsku: opowiedz o swoich doświadczeniach

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wraz ze Szpitalem Powiatowym w Radomsku przeprowadza badanie dotyczące doświadczeń pacjentów ze świadczonej opieki.

- Do udziału w badaniu zaproszeni są wszyscy pacjenci szpitala, którzy byli hospitalizowani na jednym z naszych oddziałów szpitalnych – informuje swoich pacjentów Szpital Powiatowy w Radomsku.

Badanie przeprowadzone jest w formie anonimowej ankiety elektronicznej. Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 min.

Nie jest to jedyna ocena działalności Szpitala Powiatowego w Radomsku. Matki, które rodziły w radomszczańskim szpitalu mogą np. wziąć udział w ankiecie przygotowanej przez Fundację Rodzić po Ludzku.

- Fundacja Rodzić po Ludzku od lat monitoruje opiekę okołoporodową w Polsce – sprawdzamy, jak szpitale opiekują się kobietami i ich dziećmi, jak przestrzegają Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej. Robimy to, żeby poznać prawdę o porodówkach i wnosić głos kobiet do przestrzeni publicznej. Pokazywać jak wygląda opieka w konkretnych placówkach i interweniować tam gdzie dochodzi do łamania prawa – można przeczytać na stronie Fundacji.