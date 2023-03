Apteki w Radomsku. Zobacz, gdzie szukać w marcu 2023

Co jeszcze powinna zaproponować pacjentom apteka w Radomsku?

Rzeczy od których zależy wybór jest więcej. Klienci aptek w Radomsku są zadowoleni, kiedy obsługa jest miła. Plusem jest także to, gdy nie muszą stać w długiej kolejce.

Otrivin Aerozol do nosa 1 mg/ml 10ml

Rhinoargent spray do nosa 20ml

Aspirin C 20 tabl. musujących

Xylogel 0,1%, żel do nosa z dozownikiem 10g

Gardimax Medica 24 tabletki do ssania

Glimbax roztwór do płukania gardła 200ml

Inaldin Gardło Max 3 mg/ml aerozol do stosowania w jamie ustnej 30ml

Otrivin Katar i Zatoki Aerozol do nosa 1mg/1ml 10ml

NEBU-DOSE HIALURONIC Roztwór do inhalacji na nadmierną wydzielinę...

Xylorin 0,55 mg/ml aerozol do nosa 18ml

Ascorvita witamina C 1000mg 20 tabl musujących

Orofar Max 2mg+1mg 30 pastylek do ssania

Farmaceuta - jakie cechy?

Klienci wracają do swojej ulubionej apteki znajdującej się w Radomsku, kiedy wiedzą, że tam otrzymają pomoc farmaceuty. Powinien on wykazywać się empatią wobec pacjentów oraz doświadczeniem. Posiada on szeroką wiedzę farmakologiczną. Dobrze Ci doradzi, gdy zapytasz, jak stosować lek. Jego postawa wzbudza także zaufanie społeczne.