Basen przy Leszka Czarnego w Radomsku zamknięty. Trwa spuszczanie wody z niecki

Od nowego roku zamknięty został basen przy ul. Leszka Czarnego w Radomsku. O tych planach mówiono od kilku miesięcy, więc radomszczanie nie powinni być zaskoczeni. Amatorzy pływania mają na szczęście kompleks Aquara Radomsko. Na Leszka Czarnego zamiast basenu ma być hala sportowa.

- Ratownicy z basenu przy Leszka Czarnego zostali przeniesieni do Aquary, część sprzątaczek trafi do innych obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To nie jest tak, że obiekt na Leszka Czarnego przestaje funkcjonować, mamy tam przecież siłownię, pomieszczenia administracyjne – mówi Marek Wyciszkiewicz, dyrektor MOSiR w Radomsku.