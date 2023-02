Beggin - nowy utwór Brave i DJ Slavic. Teledysk z Olą Ciupą powstał w Dubaju. ZDJĘCIA, FILM

Beggin - nowy utwór Brave i DJ Slavic. Teledysk z Olą Ciupą powstał w Dubaju

Ola Ciupa, pochodząca z Radomska modelka, DJ-ka i prezenterka telewizyjna ESKA TV, pręży ciało w kolejnym teledysku. To najnowszy efekt jej współpracy z Brave, polskim artystą specjalizującym się w muzyce tanecznej. Właśnie miała miejsce premiera teledysku do utworu "Beggin", który wspólnie stworzyli Brave i DJ Slavic. Teledysk powstał w Dubaju. Ola Ciupa w ciągu ostatnich tygodniach dzieliła się w mediach społecznościowych relacjami z pobytu Zjednoczonych Emiratach Arabskich, także ze zdjęć do klipu. Jak zapowiadają serwisy muzyczne, utwór to może być hitem nadchodzącego lata.

Olę Ciupę świat show biznesu poznał jako Słowiankę z teledysków Donatana. Piękna modelka, prezenterka telewizyjna, didżejka DJ SLAVIC i celebrytka zdobyła popularność w 2014 roku po występie w Konkursie Piosenki Eurowizji. Wcześniej zdobyła tytuł pierwszej wicemiss w konkursie Miss Mazowsza 2013. Była też finalistką Foto Models Poland 2013.