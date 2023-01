Bezpieczne ferie z numerem 112. Wspólna lekcja policjantów i strażaków z Radomska

13 stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach odbyło się niecodzienne spotkanie uczniów z policjantami i strażakami. "Żywa lekcja" była okazją do utrwalenia prawidłowych sposobów zachowań w sytuacjach, gdy wydarzy się coś niebezpiecznego.

Strażacy opowiedzieli o niebezpieczeństwie, jakie może nas spotkać, gdy wejdziemy na słabo zmrożoną taflę lodu i co można zrobić, by się ratować w takiej sytuacji. Uczestnicy lekcji mogli zobaczyć, jak wygląda algorytm postępowania z osobą nieprzytomną oraz prawidłowo przeprowadzona resuscytacja krążeniowo- oddechowa.

Policjanci przedstawili do tego szereg zasad bezpieczeństwa, w tym dotyczących pieszych i rowerzystów. Wszystko po to, by nie trzeba było korzystać z pomocy numeru alarmowego, a szczególnie podczas ferii, z których powinniśmy przywieźć tylko miłe wspomnienia.