Bezpłatne przejazdy autobusami MPK w Radomsku dla radomszczan już od 1 stycznia. O czym trzeba wiedzieć?

Od 1 stycznia mieszkańcy Radomska będą mogli bezpłatnie jeździć autobusami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. To nie jednak oznacza, że wystarczy tylko wejść do autobusu. Przyjęte przez miejskich radnych przepisy przewidują, że trzeba będzie mieć przy sobie imienną kartę elektroniczną.

Taką kartę chciał wyrobić sobie nasz Czytelnik, który we wtorek, 27 grudnia, przyjechał do punktu MPK w urzędzie miasta Radomska. I odszedł z kwitkiem.

- Jak zrozumiałem z wyjaśnień pani obsługującej punkt, taką kartę będę mógł wyrobić sobie dopiero po 1 stycznia. Do jej wyrobienia, jak się dowiedziałem, nie wystarczy tylko dowód tożsamości potwierdzający miejsce zamieszkania. Muszę mieć jeszcze przy sobie na przykład pierwszą stronę PIT. Ale takiej informacji nie ma na stronie MPK – opowiada radomszczanin. - Na dodatek punkt jest czynny do godz. 16. Dziś miałem urlop, więc myślałem, że tę sprawę załatwię. Ale na co dzień pracuję właśnie do godz. 16, więc nie będę mógł takiej karty wyrobić. Może radni lub MPK pomyślałoby o wydłużeniu czasu pracy punktu, jeśli rzeczywiście bezpłatne przejazdy autobusami miejskimi mają być dla wszystkich radomszczan. Bo jak się okazuje, nie wszyscy będą mogli z nich skorzystać.