Bieg Stolarza 2023 w Radomsku. Biegły dzieci, dorośli i sztafety. ZDJĘCIA

Tuż przed Dniem Stolarza, na rolę firm stolarskich w Radomsku uwagę zwrócił Jarosław Ferenc, prezydent miasta.

- Stolarze to ważna grupa decydująca o kształcie Radomska, o życiu gospodarczym. To przecież kilkaset firm nie tylko w Radomsku, ale i w okolicy. Chcemy, by Radomsko kojarzyło się z meblarstwem. Nasze hasło „Radomsko mebluje” jest cały czas promowane – mówił Jarosław Ferenc. - Ale Bieg Stolarza to również dobra okazja do tego, żeby zintegrować środowisko, żeby pokazać, że stolarze potrafią się bawić. Ważne jest też to, że dzisiejszy bieg jest również imprezą charytatywną.