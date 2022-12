Biegowa Wigilia z grupą Rozbiegajmy Radomsko. Było ognisko i prezenty. ZDJĘCIA

Biegacze z Rozbiegajmy Radomsko wigilijnie spotkali się w sobotni poranek, 17 grudnia, w Centrum Edukacyjnym Podświerk. Podobnie jak w latach poprzednich, spotkanie rozpoczęli od wspólnego biegu. 5 km po zaśnieżonym lesie upłynęło jak zwykle w radosnej atmosferze. Na mecie czekała pyszna zimowa herbata i dające ciepło ognisko, a także przepyszne ciasta i babeczki.

Skoro to Wigilia - to nie mogło zabraknąć prezentów. Trzeba przyznać, że Mikołaj naprawdę się postarał, bo każdy z nas wrócił do domu z rękawiczkami do biegania, a także z cudnymi upominkami, które wylosował z pojemnego worka - relacjonują biegacze.