BMW dachowało na DK 42 koło Przedborza. Sprawę wyjaśniają policjanci z Radomska

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w nocy z piątku (23 grudnia) na sobotę.

Około godz. 22 kierowca, mieszkaniec gminy Przedbórz jadący BMW na DK 42 z Przyłanek do Przedborza nie dostosował prędkości do panujących warunków, zjechał do rowu i dachował.

Jak relacjonował policji świadek, nagle podjechało drugie auto, 37-latek z BMW wsiadł do niego i samochód odjechał w stronę Końskich. Dyżurny policji z Radomska zadzwonił do policjantów z Końskich, by sprawdzili, czy w tamtejszym szpitalu nie będzie mężczyzny, który mógł brać udział w wypadku drogowym. Tamtejsi mundurowi potwierdzili to przypuszczenie.

Policjanci z Radomska sprawdzają obecnie, czy poszkodowany mężczyzna rzeczywiście kierował samochodem i i jaki był jego stan trzeźwości w momencie zdarzenia.