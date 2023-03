Boisko przy PSP 6 w Radomsku. Wznowiono prace przy budowie kompleksu sportowego

Trwa budowa boiska przy PSP 6 w Radomsku

Po zimowej przerwie wznowiono prace budowlane przy budowie kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku.

Przy PSP 6 w Radomsku ma powstać budynek zaplecza szatniowo – sanitarno – magazynowy wraz z wyposażeniem, boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach około 90 m x 52 m, wyposażone m.in. w piłkochwyty, oświetlenie, drenaż odwadniający i system nagłośnienia, bieżnia okrężna z nawierzchnią poliuretanową o max. czterech torach, rzutnia do rzutu młotem i dyskiem, rzutnia do rzutu oszczepem, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, trybuna zadaszona z miejscami siedzącymi na ok. 130 osób.

Wykonawcą inwestycji jest firma SPORT -TRACK Sp. zo.o., która w przetargu zaproponowała kwotę 3,9 mln zł.