Ćwiczenia ratownicze w Zakrzówku Szlacheckim. Topili się kajakarze, a harcerzy przygniotły drzewa. FILM, ZDJĘCIA

Ćwiczenia ratownicze w Zakrzówku Szlacheckim

- Jeżeli chodzi o ten poziom działań, to wymaga dużej koordynacji różnych służb. Jest WOPR, straż pożarna, policja, pogotowie, mamy psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku. To są naprawdę wielowątkowe i złożone ćwiczenia. A z ćwiczeń na pewno będą płynąć ciekawe wnioski – mówi st. kpt. Marek Jeziorski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.

Kilku kajakarzy wpadło do wody, na pomoc ruszają im ratownicy WOPR, po topielców nurkują strażacy z KP PSP w Radomsku… Dodatkowo burza powaliła drzewa na obóz harcerzy, są ciężko ranni, część z obozowiczów zagubiła się w panice w lesie… To scenariusz ćwiczeń ratowniczych służ mundurowych, które w środę, 5 czerwca, odbyły się nad zalewem w Zakrzówku Szlacheckim.

- Tak naprawdę takie zdarzenie może mieć miejsce w każdej chwili, latem czy jesienią. Ćwiczenia mają scalić pracę wszystkich służb w takich właśnie zagrożeniach. Trzeba też zaznaczyć, że takie ćwiczenia to sposób na doskonalenie naszej pracy. Bo po ćwiczenia analizujemy, co poszło zgodnie z planem, co można poprawić. Wszystko to po to, by w razie prawdziwego zagrożenia być przygotowanym w stu procentach – podkreśla mł. asp. Dariusz Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.