Domy w cenie mieszkania do kupienia w Radomsku. Zobacz aktualne oferty. ZDJĘCIA

Dom na dużej działce w okolicy lasów - 315 000 zł Powierzchnia: 100 m² Ogrzewanie: węglowe Powierzchnia działki: 1500 m² Stan wykończenia: do remontu Liczba pokoi: 4 Miejsce parkingowe: garaż Prezentowana nieruchomość to czteropokojowy dom do generalnego remontu. Dom ma piwnicę i poddasze, które można również zaadoptować do zamieszkania. Na posesji znajduje się również duży budynek gospodarczy, który może posłużyć jako garaż. Cechą wyróżniającą tą ofertę jest wielki plac (1500m2) posiadający ogromny potencjał budowlany oraz otoczenie, w którym się znajduje. Znajdą tu Państwo ciszę i spokój charakterystyczne dla wiejskiego klimatu, a jednocześnie będą mogli Państwo korzystać z przywilejów mieszkania w mieście. Do centrum Radomska jest tylko 4km a w okolicy jest mnóstwo przepięknych lasów. Link do ogłoszenia: https://www.otodom.pl/pl/oferta/dom-na-duzej-dzialce-w-okolicy-lasow-ID4gTax

