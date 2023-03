Dyrekcja szpitala i zarząd powiatu wydali oświadczenie w sprawie najmu pomieszczeń szpitala

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Radomsku oraz Zarząd Powiatu Radomszczańskiego wydali wspólne oświadczenie w sprawie umowy najmu nieruchomości, na której działalność prowadzi radomszczański szpital.

Przypomnijmy, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń Szpitala Powiatowego na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz odstąpienie w tym przypadku od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy podjęli podczas ostatniej sesji radni Powiatu Radomszczańskiego.

"Od chwili oddania do użytku nowego budynku Szpitala Powiatowego w Radomsku, tj. od 2010 r. Powiat Radomszczański aktywnie wspiera jego funkcjonowanie, także finansowo – poprzez adaptację pomieszczeń, zakupy nowego sprzętu i wyposażenia, udzielanie dotacji, pożyczek, umorzenia z tytułu zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Dzięki m. in. wieloletniej pomocy finansowej Powiatu Radomszczańskiego możliwy stał się rozwój oferty medycznej placówki - czytamy w oświadczeniu władz powiatu i dyrekcji szpitala. - W zaistniałej sytuacji finansowej Powiatu, w wyniku prowadzonych rozmów i przeprowadzonych analiz, doszliśmy do wspólnych rozwiązań, na podstawie których zostaną uzgodnione warunki umowy najmu nieruchomości Szpitala. W przypadku pogorszenia sytuacji finansowej Szpitala lub w przypadku zaistnienia innych przesłanek, czynsz najmu nie będzie naliczany. Będą to zabezpieczały zapisy umowy podpisanej przez Dyrekcję Szpitala Powiatowego i Zarząd Powiatu.