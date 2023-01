Dzień Dobrych Aniołów w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku. ZDJĘCIA

To już VIII edycja projektu pod hasłem "Dzień Dobrych Aniołów", w ramach którego Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku proponuje dzieciom i młodzieży udział w konkursach z aniołami w roli głównej. Jak co roku przygotowano szereg kategorii, by uwzględnić różnorodne uzdolnienia i zainteresowania. Konkursy plastyczne zachęcały do wykonania obrazu, rysunku, witrażu lub pracy trójwymiarowej w dowolnej technice.

Zachęcamy do eksperymentów twórczych z wykorzystaniem różnych materiałów licząc na pomysłowość uczestników i zawsze jesteśmy pod wrażeniem ich kreatywności i fantazji. Ogromna w tym zasługa nauczycieli i rodziców, którzy podpowiadają oryginalne rozwiązania i inspirują młodych twórców.

Uczniowie "drzewniaka" dodatkowo sprawdzali swoje umiejętności w konkursach zawodowych, w tym roku - w konkursie fryzjerskim. W tej edycji Dnia Dobrych Aniołów ZSDiOŚ w Radomsku otrzymał 90 prac z 13 szkół naszego powiatu. Autorzy najlepszych prac 11 stycznia odebrali nagrody.

Anioły przysłużą się również szczytnemu celowi - zostaną przekazane na kiermasz i licytację podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy