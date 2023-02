Dzień Kobiet 2023 w Radomsku. Pokaz chippendalesów czy kolacja z koleżankami? Gdzie spędzić babski wieczór?

8 marca obchodzić będziemy międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji radomszczańskie restauracje przygotowały specjalną ofertę. Oto pomysły na kolację we dwoje... a może na babski wieczór? Jeśli planujecie ten dzień spędzić poza domem, sprawdźcie, co przygotowały lokale z Radomska i okolic. Przejdź do opisów imprez >>>