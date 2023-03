Dzień Kolorowej Skarpetki w ZSP w Dobryszycach. „Wszyscy różni, ale równi”. ZDJĘCIA

We wtorek, 21 marca, w Światowy Dzień Zespołu Downa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobryszycach obchodzono Dzień Kolorowej Skarpetki pod hasłem „Wszyscy różni, ale równi”.

- Uczniowie szkoły spotkali się dziś w wyjątkowym dniu – pierwszym dniu wiosny. Jednak 21 marca to nie tylko powitanie wiosny, to także Dzień Kolorowej Skarpetki czyli Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Świętujemy go, nosząc kolorowe skarpetki nie do pary okazując w ten sposób symboliczne wsparcie osobom z tą niepełnosprawnością – podkreśla Anna Pokusińska z ZSP w Dobryszycach.