Dzień Stolarza 2023 Radomsko. Msza w intencji stolarzy i spotkanie w Domu Rzemiosła ZDJĘCIA

W dniu imienin św. Józefa, 19 marca, obchodzone jest Święto Stolarza. Święty Józef jest bowiem uważany za patrona tego zawodu. Święto Stolarza w Radomsku jest obchodzone szczególnie, nieprzypadkowo bowiem nasz region uważa się za „zagłębie stolarskie”.

Sygnał do obchodzenia Święta Stolarza w Radomsku dają przedsiębiorcy zrzeszeni w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku. To około 150 firm, od małych, kilkuosobowych do zakładów zatrudniających po kilkaset osób. W niedzielę 19 marca, w kościele św. Lamberta odbyła się uroczysta msza w intencji stolarzy, w której uczestniczyli również zaproszeni goście, m.in. poseł Anna Milczanowska, prezydent Radomska Jarosław Ferenc oraz starosta Beata Pokora.