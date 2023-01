Dziś Dzień Pizzy. Gdzie można zamówić najlepszą pizzę w Radomsku?

Światowy Dzień Pizzy to dobra okazja na sięgnięcie po ten włoski specjał. W większości krajów dzień ten przypada 9 lutego, ale to 17 stycznia obchodzony jest w ojczyźnie pizzy - we Włoszech. Najprostsza z serem i szynką, z tradycyjnymi dodatkami w postaci pieczarek, może salami, pepperoni, pyszną rukolą. A może wiejska z jajkiem, czy z nutą słodyczy za sprawą ananasa, albo dla odmiany diabelsko pikantna? Ile gustów tyle rodzajów pizzy. Każdy ma swoje ulubione smaki, ale i ulubione pizzerie, w których jego zdaniem robią najlepszą pizzę. Jak internauci oceniają radomszczańskie pizzerie? Przygotowaliśmy zestawienie według ocen z Google (wzięliśmy pod uwagę lokale z ocena powyżej 4). Przejdź do kolejnego zdjęcia >>>