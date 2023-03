Eliminacje do MP juniorek oraz młodzieżowych do lat 20 i 23 w Dobryszycach

W niedzielę, 5 marca, w Dobryszycach rywalizowali sztangiści z województwa łódzkiego, walcząc w eliminacjach do Mistrzostw Polski juniorek oraz młodzieżowych do lat 20 i 23. Jednocześnie była to I runda Wojewódzkiej Ligi Juniorów w podnoszeniu ciężarów.

Wśród dziewcząt w kat. 49 kg (20 lat) Oliwia Drzazga z UMLKS Radomsko dźwignęła w dwuboju 151 kg, w wadze 59 kg Milena Pawlos z LKS Dobryszyce (20 lat) uzyskała 119 kg a Natalia Żelazko, również z LKS (23 lata) 89 kg.

W kategorii 64 kg bezkonkurencyjna była Monika Szymanek z LKS (23 lata) z wynikiem 150 kg.

W kategorii 81 kg Klara Cieślak z LKS uzyskała wynik 169 kg, a w wadze 87 kg Katarzyna Kozera z UMLKS – 188 kg.