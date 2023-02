Eliminacje powiatowe w Radomsku do konkursu o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji. ZDJĘCIA

W Radomsku w Powiatowej Hali Sportowej, w poniedziałek 13 lutego, odbywają się eliminacje powiatowe do konkursu o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Do eliminacji zgłosiło się sześć czteroosobowych zespołów.

O awans do konkursu w Łodzi rywalizują drużyny z:

- W pierwszym etapie drużyny miały do rozwiązania test z wiedzy ogólnej, składający się z 30 pytań. Każda drużyna otrzymała jeden egzemplarz. Tematycznie zakres wiedzy z testu jest zbliżony do testu, który wypełniają kandydaci do służby w policji. To jest test z zakresu wiedzy o społeczeństwie, z konstytucji - wyjaśnia Dariusz Trepka, policyjny profilaktyk z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. - Kolejny etap to test sprawnościowy. Tor przeszkód również zbliżony jest tego, jaki należy pokonać ubiegając się o przyjęcie do służby. Każdy z uczestników wykonuje poszczególne elementy, liczy się czas uzyskany przez drużynę.