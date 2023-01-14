Ferie 2023 w mieście. Jakie propozycje mają placówki z Radomska? PROGRAM

Propozycje miejskich placówek w Radomsku na ferie zimowe 2023 są w tym roku wyjątkowo bogate. Wycieczki, warsztaty programowania, warsztaty aktorskie i teatralne, warsztaty animacji, warsztaty artystyczne, wystawy, konkursy i zajęcia sportowe. Każdy znajdzie cos dla siebie. Zobaczcie pełny program wydarzeń:
„FERIE W MUZEUM 2023”
MUZEUM ZAPRASZA DO ZWIEDZANIA WYSTAW STAŁYCH:
- „PRADZIEJE ZIEMI RADOMSZCZAŃSKIEJ”
- „ŻYCIE WSI RADOMSZCZAŃSKIEJ NA PRZEŁOMIE XIX I XX W.”
- „ZBIORY SZTUKI W RADOMSZCZAŃSKIM MUZEUM”
- „Z DZIEJÓW MIASTA RADOMSKA”
- „W OKUPOWANYM RADOMSKU”
- „POWOJENNE RADOMSKO 1945 – 1989. OPOWIEŚĆ O PRL”
- „GABINET STANISŁAWA SANKOWSKIEGO”
ORAZ WYSTAW CZASOWYCH:
- WYSTAWA ZE ZBIORÓW MUZEUM MIASTA ZGIERZA ORAZ MUZEUM REGIONALNEGO IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU „DAMY I GORSZYCIELKI. KOBIETA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM”.
- WYSTAWA „MAJSTERKI 2022 – 60 LAT DZIAŁALNOŚCI INSTRUKTORSKIEJ HM MARIANA STALKI”
ZAJĘCIA WARSZTATOWE: MUZEUM REGIONALNE W RADOMSKU
„ZIMOWE WARSZTATY Z PGK RADOMSKO”
- 17 i 24 STYCZEŃ 2023 R . (WTORKI) W GODZ. 10.00 – 13.00/ (GRUPA DO 15 OSÓB)/ (6-14 LAT) WARSZTATY „MAJSTERKOWANIE Z INSTRUKTORAMI HARCERSTWA”
- 18 i 25 STYCZEŃ 2023 R. (ŚRODY) W GODZ. 10.00 – 13.00/ (GRUPA DO 15 OSÓB)/ (6-14 LAT) „GIGANCI OPROGRAMOWANIA” 19 I 26 STYCZEŃ 2023 R. (CZWARTKI) WARSZTATY:
- 10.00 – 11.30 – MINECRAFT – 7 – 9 LAT - WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI
- 11.45 – 13.00 – SCRATCH – 10 – 12 LAT WPROWADZENIE W ŚWIAT PROGRAMOWANIA
WYCIECZKA
- 25 stycznia 2023 r. (środa) w godz. 8.30-16.00 wycieczka do Łodzi – Muzeum Miasta Łodzi i Experymentarium. Koszt 70 zł/osoba (transport, bilety).
WSZYSTKIE DZIAŁANIA KULTURALNO – EDUKACYJNE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W MUZEUM REGIONALNYM IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU, BEZPŁATNIE.
ZAPISY NA ZAJĘCIA OD 3 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) 2023 R. W GODZ. 8.00 – 15.00 W SIEDZIBIE MUZEUM, BĄDŹ POD NUMEREM TELEFONU 44 683 56 51.
W KAŻDĄ NIEDZIELE W GODZ. 12.00 – 16.00 – WSTĘP BEZPŁATNY
WSZELKIE INFORMACJE POD NUMEREM TEL. 44 683 56 51
MIEJSKI DOM KULTURY W RADOMSKU - FERIE 2023 PH. Z WIZYTĄ U KRÓLOWEJ ŚNIEGU
WARSZTATY ARTYSTYCZNE – OPŁATA 50 ZŁ/OS./TYDZIEŃ – GRUPA 15 OSÓB
- „W ZACZAROWANYM LUSTRZE” – WARSZTATY PLASTYCZNE, DZIECI W WIEKU 7 – 12 LAT (PROW. KAROLINA MYSŁEK); GRUPA I: 16 – 20 STYCZNIA , GODZ. 10.00 – 11.30 (OPŁATA 50 ZŁ); GRUPA II: 23 – 27 STYCZNIA , GODZ. 12.00 – 13.30 (OPŁATA 50 ZŁ)
- „ZIMOWA PRACOWNIA RĘKODZIEŁA”, DZIECI W WIEKU 5 – 7 LAT (PROW. JOANNA DUDEK); GRUPA I: 16 – 20 STYCZNIA , GODZ. 12.00 – 13.30 (OPŁATA 50 ZŁ); GRUPA II: 23 – 27 STYCZNIA, GODZ. 10.00 – 11.30 (OPŁATA 50 ZŁ)
- „KRÓLOWA ŚNIEGU” – WARSZTATY ANIMACJI POKLATKOWEJ, DZIECI W WIEKU 6 – 13 LAT (PROW. MARTA RENIK): GRUPA I: 16 – 20 STYCZNIA, GODZ. 14.00 – 15.30 (OPŁATA 50 ZŁ); GRUPA II: 23 – 27 STYCZNIA, GODZ. 14.00 – 15.30 (OPŁATA 50 ZŁ)
- „HU HU HA NASZA ZIMA ZŁA” – REALIZACJA TELEDYSKU, AKTORZY I WOKALIŚCI W WIEKU POW. 10 LAT (PROW. SEBASTIAN PIERZCHALSKI); GRUPA I: 16 – 20.01.2023, GODZ. 16.00 – 17.30 (OPŁATA 50 ZŁ); GRUPA II: 23 – 27.01.2023, GODZ. 16.00 – 17.30 (OPŁATA 50 ZŁ)
- WARSZTATY TEATRALNE Z ELEMENTAMI TEATRU LALEK, DZIECI W WIEKU 8 – 12 LAT (PROW. ANNA RAKOWSKA); GRUPA I: 16 – 20 STYCZNIA, GODZ. 11.00 – 13.00 (OPŁATA 50 ZŁ); PODSUMOWANIE WARSZTATÓW – PREZENTACJA SPEKTAKLU 22 STYCZNIA, GODZ. 10.30
- WARSZTATY TEATRALNE, AKTORZY W WIEKU POW. 12 LAT (PROW. ANITA PAWLAK – ZYGMA); GRUPA I: 23 – 27 STYCZNIA , GODZ. 16.00 – 18.00 (OPŁATA 50 ZŁ); PODSUMOWANIE WARSZTATÓW – PREZENTACJA SPEKTAKLU 29 STYCZNIA, GODZ. 10.30
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RADOMSKU - FERIE W MIEŚCIE. ZIMA 2023
ODDZIAŁ DLA DZIECI MBP, UL. NARUTOWICZA 4:
- 18 STYCZNIA, GODZ. 10.00-11.30 - KOLOROWE ŚWIECE ŻELOWE – WARSZTATY RĘKODZIEŁA DLA DZIECI, PROWADZONE PRZEZ TIBIDABU (6-12 LAT)
- 24 STYCZNIA - GIGANCI PROGRAMOWANIA – WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI: 10.00-11.30 – MINECRAFT – WARSZTATY DLA DZIECI (7-9 LAT); 11.45-13.15 – SCRATCH – WPROWADZENIE W ŚWIAT PROGRAMOWANIA – WARSZTATY DLA DZIECI (10-12 LAT)
- 26 STYCZNIA, GODZ. 10.00-11.30 - PACHNĄCE MYDEŁKA GLICERYNOWE – WARSZTATY RĘKODZIEŁA DLA DZIECI, PROWADZONE PRZEZ TIBIDABU (6-12 LAT)
FILIA NR 1 MBP, UL. BATOREGO 3
- 18 STYCZNIA, GODZ. 10.30-12.00 - ZIMOWE ZABAWY SŁOWEM CZ. 1 – WARSZTATY LITERACKO-PLASTYCZNE DLA DZIECI (6-12 LAT)
- 25 STYCZNIA, GODZ. 10.30-12.00 - ZIMOWE ZABAWY SŁOWEM CZ. 2 – WARSZTATY LITERACKO-PLASTYCZNE DLA DZIECI (6-12 LAT)
FILIA NR 3 MBP, UL. JAGIELLOŃSKA 16
- 19 STYCZNIA GODZ. 11.00-13.00 - UPOMINEK NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA – WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI (6-12 LAT)
- 26 STYCZNIA GODZ. 11.00-13.00 -
- ZRÓBMY SOBIE ZIMĘ – WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI (6-12 LAT)
FILIA NR 4 MBP, UL. BRZEŹNICKA 149
- 20 STYCZNIA GODZ. 11.00-13.00 - ZWIERZĄTKA – MARIONETKI Z ROLKI – WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI (6-12 LAT)
- 24 STYCZNIA GODZ. 11.00-13.00 - ZIMOWE MIASTECZKO – WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI (6-12 LAT)
WYSTAWY:
- KUBUŚ PUCHATEK – MIŚ O BARDZO MAŁYM ROZUMKU – WYSTAWA KSIĄŻEK ZE ZBIORÓW ODDZIAŁU DLA DZIECI BIBLIOTEKI;
- GÓRA LITERATURY – ZDOBĄDŹ SZCZYT – WYSTAWA KSIĄŻEK ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI;
- FERIE Z FANTASTYKĄ I FANTASY – WYSTAWA AUDIOBOOKÓW ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI.
KONKURSY:
OGŁOSZENIE XVIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Z GÓRKI NA PAZURKI – MOJE FERIE
REGULAMIN DOSTĘPNY NA STRONIE WWW.MBP-RADOMSKO.PL.
ZAJĘCIA PRZEPROWADZANE W PLACÓWKACH MBP W RADOMSKU SĄ BEZPŁATNE, OBOWIĄZUJĄ ZAPISY.
KONTAKT:
ODDZIAŁ DLA DZIECI MBP: 44 683-23-08
FILIA NR 1: (44) 682-28-27
FILIA NR 3: (44) 682-20-29
FILIA NR 4: (44) 738-11-08
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - ZIMA W MIEŚCIE
OFERTA ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY W OKRESIE FERII ZIMOWYCH.
ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE DLA DZIECI W WIEKU 7 - 12 LAT.
W OKRESIE FERII ZIMOWYCH ODBĘDĄ SIĘ DWA JEDNOTYGODNIOWE TURNUSY:
- I TURNUS - 16 - 20 STYCZNIA 2023 ROKU
- II TURNUS -23 - 27 STYCZNIA 2023 ROKU
ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W OBIEKTACH MOSIR :
- PONIEDZIAŁEK -ŚRODA - PIĄTEK OD GODZINY 11.00 -13.00 OBIEKT "AQUARA" W RADOMSKU, UL. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ 22,
- WTOREK I CZWARTEK OD GODZINY 11.00 -13.00 LODOWISKO MIEJSKIE W RADOMSKU, UL. LESZKA CZARNEGO 22.
ZAPISY NA ZAJĘCIA PROWADZONE BĘDĄ DO DNIA 13.01.2023R.
ZAPISU DOKONUJE RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY DZIECKA, OSOBIŚCIE W KASIE OBIEKTU AQUARA
UL. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ 22, WPŁACAJĄC WPISOWE W KWOCIE 60,00 zł /os ZA KAŻDY TYDZIEŃ ZAJĘĆ.
MAKSYMALNA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW W KAŻDYM TURNUSIE — 25 OSÓB.
16 - 27 STYCZNIA (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU) FERYJNA NAUKA PŁYWANIA DLA DZIECI W WIEKU 6 - 15 LAT - koszt100,00ZŁ KARNET + 10,00ZŁ OPŁATA ZA KARNET:
- GODZ. 10.00 GRUPA POCZĄTKUJĄCA
- GODZ. 11.00 GRUPA ZAAWANSOWANA
- ZAPISU DOKONUJE RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY DZIECKA, OSOBIŚCIE W KASIE OBIEKTU AQUARA
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 97-500 RADOMSKO UL. L. CZARNEGO 22 TEL 44 683 58 44
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Dzieje się w Polsce i na świecie – czytaj na i.pl
Polecane oferty
kup najtaniejLG
LG 50UQ80003LB
kup najtaniejTCL
TCL 55P635
kup najtaniejToshiba
Toshiba 43UA4B63DG
kup najtaniejPhilips
Philips 43PUS7657/12
kup najtaniejLG
Lg 43UQ76903LE
kup najtaniejPhilips
Philips 65PUS8057/12
Z Gwiazdami - Maleo - Zajawka