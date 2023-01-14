Ferie 2023 w mieście. Jakie propozycje mają placówki z Radomska? PROGRAM

Małgorzata Kulka
Małgorzata Kulka
Oto propozycje miejskich placówek w Radomsku na ferie zimowe 2023. Zobacz program wydarzeń i warsztatów.

Propozycje miejskich placówek w Radomsku na ferie zimowe 2023 są w tym roku wyjątkowo bogate. Wycieczki, warsztaty programowania, warsztaty aktorskie i teatralne, warsztaty animacji, warsztaty artystyczne, wystawy, konkursy i zajęcia sportowe. Każdy znajdzie cos dla siebie. Zobaczcie pełny program wydarzeń:

„FERIE W MUZEUM 2023”
MUZEUM ZAPRASZA DO ZWIEDZANIA WYSTAW STAŁYCH:

  • „PRADZIEJE ZIEMI RADOMSZCZAŃSKIEJ”
  • „ŻYCIE WSI RADOMSZCZAŃSKIEJ NA PRZEŁOMIE XIX I XX W.”
  • „ZBIORY SZTUKI W RADOMSZCZAŃSKIM MUZEUM”
  • „Z DZIEJÓW MIASTA RADOMSKA”
  • „W OKUPOWANYM RADOMSKU”
  • „POWOJENNE RADOMSKO 1945 – 1989. OPOWIEŚĆ O PRL”
  • „GABINET STANISŁAWA SANKOWSKIEGO”

ORAZ WYSTAW CZASOWYCH:

  • WYSTAWA ZE ZBIORÓW MUZEUM MIASTA ZGIERZA ORAZ MUZEUM REGIONALNEGO IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU „DAMY I GORSZYCIELKI. KOBIETA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM”.
  • WYSTAWA „MAJSTERKI 2022 – 60 LAT DZIAŁALNOŚCI INSTRUKTORSKIEJ HM MARIANA STALKI”

ZAJĘCIA WARSZTATOWE: MUZEUM REGIONALNE W RADOMSKU
„ZIMOWE WARSZTATY Z PGK RADOMSKO”

  • 17 i 24 STYCZEŃ 2023 R . (WTORKI) W GODZ. 10.00 – 13.00/ (GRUPA DO 15 OSÓB)/ (6-14 LAT) WARSZTATY „MAJSTERKOWANIE Z INSTRUKTORAMI HARCERSTWA”
  • 18 i 25 STYCZEŃ 2023 R. (ŚRODY) W GODZ. 10.00 – 13.00/ (GRUPA DO 15 OSÓB)/ (6-14 LAT) „GIGANCI OPROGRAMOWANIA” 19 I 26 STYCZEŃ 2023 R. (CZWARTKI) WARSZTATY:
  • 10.00 – 11.30 – MINECRAFT – 7 – 9 LAT - WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI
  • 11.45 – 13.00 – SCRATCH – 10 – 12 LAT WPROWADZENIE W ŚWIAT PROGRAMOWANIA

WYCIECZKA

  • 25 stycznia 2023 r. (środa) w godz. 8.30-16.00 wycieczka do Łodzi – Muzeum Miasta Łodzi i Experymentarium. Koszt 70 zł/osoba (transport, bilety).

WSZYSTKIE DZIAŁANIA KULTURALNO – EDUKACYJNE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W MUZEUM REGIONALNYM IM. STANISŁAWA SANKOWSKIEGO W RADOMSKU, BEZPŁATNIE.

ZAPISY NA ZAJĘCIA OD 3 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) 2023 R. W GODZ. 8.00 – 15.00 W SIEDZIBIE MUZEUM, BĄDŹ POD NUMEREM TELEFONU 44 683 56 51.

W KAŻDĄ NIEDZIELE W GODZ. 12.00 – 16.00 – WSTĘP BEZPŁATNY
WSZELKIE INFORMACJE POD NUMEREM TEL. 44 683 56 51

MIEJSKI DOM KULTURY W RADOMSKU - FERIE 2023 PH. Z WIZYTĄ U KRÓLOWEJ ŚNIEGU
WARSZTATY ARTYSTYCZNE – OPŁATA 50 ZŁ/OS./TYDZIEŃ – GRUPA 15 OSÓB

  • „W ZACZAROWANYM LUSTRZE” – WARSZTATY PLASTYCZNE, DZIECI W WIEKU 7 – 12 LAT (PROW. KAROLINA MYSŁEK); GRUPA I: 16 – 20 STYCZNIA , GODZ. 10.00 – 11.30 (OPŁATA 50 ZŁ); GRUPA II: 23 – 27 STYCZNIA , GODZ. 12.00 – 13.30 (OPŁATA 50 ZŁ)
  • „ZIMOWA PRACOWNIA RĘKODZIEŁA”, DZIECI W WIEKU 5 – 7 LAT (PROW. JOANNA DUDEK); GRUPA I: 16 – 20 STYCZNIA , GODZ. 12.00 – 13.30 (OPŁATA 50 ZŁ); GRUPA II: 23 – 27 STYCZNIA, GODZ. 10.00 – 11.30 (OPŁATA 50 ZŁ)
  • „KRÓLOWA ŚNIEGU” – WARSZTATY ANIMACJI POKLATKOWEJ, DZIECI W WIEKU 6 – 13 LAT (PROW. MARTA RENIK): GRUPA I: 16 – 20 STYCZNIA, GODZ. 14.00 – 15.30 (OPŁATA 50 ZŁ); GRUPA II: 23 – 27 STYCZNIA, GODZ. 14.00 – 15.30 (OPŁATA 50 ZŁ)
  • „HU HU HA NASZA ZIMA ZŁA” – REALIZACJA TELEDYSKU, AKTORZY I WOKALIŚCI W WIEKU POW. 10 LAT (PROW. SEBASTIAN PIERZCHALSKI); GRUPA I: 16 – 20.01.2023, GODZ. 16.00 – 17.30 (OPŁATA 50 ZŁ); GRUPA II: 23 – 27.01.2023, GODZ. 16.00 – 17.30 (OPŁATA 50 ZŁ)
  • WARSZTATY TEATRALNE Z ELEMENTAMI TEATRU LALEK, DZIECI W WIEKU 8 – 12 LAT (PROW. ANNA RAKOWSKA); GRUPA I: 16 – 20 STYCZNIA, GODZ. 11.00 – 13.00 (OPŁATA 50 ZŁ); PODSUMOWANIE WARSZTATÓW – PREZENTACJA SPEKTAKLU 22 STYCZNIA, GODZ. 10.30
  • WARSZTATY TEATRALNE, AKTORZY W WIEKU POW. 12 LAT (PROW. ANITA PAWLAK – ZYGMA); GRUPA I: 23 – 27 STYCZNIA , GODZ. 16.00 – 18.00 (OPŁATA 50 ZŁ); PODSUMOWANIE WARSZTATÓW – PREZENTACJA SPEKTAKLU 29 STYCZNIA, GODZ. 10.30

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RADOMSKU - FERIE W MIEŚCIE. ZIMA 2023

ODDZIAŁ DLA DZIECI MBP, UL. NARUTOWICZA 4:

  • 18 STYCZNIA, GODZ. 10.00-11.30 - KOLOROWE ŚWIECE ŻELOWE – WARSZTATY RĘKODZIEŁA DLA DZIECI, PROWADZONE PRZEZ TIBIDABU (6-12 LAT)
  • 24 STYCZNIA - GIGANCI PROGRAMOWANIA – WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI: 10.00-11.30 – MINECRAFT – WARSZTATY DLA DZIECI (7-9 LAT); 11.45-13.15 – SCRATCH – WPROWADZENIE W ŚWIAT PROGRAMOWANIA – WARSZTATY DLA DZIECI (10-12 LAT)
  • 26 STYCZNIA, GODZ. 10.00-11.30 - PACHNĄCE MYDEŁKA GLICERYNOWE – WARSZTATY RĘKODZIEŁA DLA DZIECI, PROWADZONE PRZEZ TIBIDABU (6-12 LAT)

FILIA NR 1 MBP, UL. BATOREGO 3

  • 18 STYCZNIA, GODZ. 10.30-12.00 - ZIMOWE ZABAWY SŁOWEM CZ. 1 – WARSZTATY LITERACKO-PLASTYCZNE DLA DZIECI (6-12 LAT)
  • 25 STYCZNIA, GODZ. 10.30-12.00 - ZIMOWE ZABAWY SŁOWEM CZ. 2 – WARSZTATY LITERACKO-PLASTYCZNE DLA DZIECI (6-12 LAT)

FILIA NR 3 MBP, UL. JAGIELLOŃSKA 16

  • 19 STYCZNIA GODZ. 11.00-13.00 - UPOMINEK NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA – WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI (6-12 LAT)
  • 26 STYCZNIA GODZ. 11.00-13.00 -
  • ZRÓBMY SOBIE ZIMĘ – WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI (6-12 LAT)

FILIA NR 4 MBP, UL. BRZEŹNICKA 149

  • 20 STYCZNIA GODZ. 11.00-13.00 - ZWIERZĄTKA – MARIONETKI Z ROLKI – WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI (6-12 LAT)
  • 24 STYCZNIA GODZ. 11.00-13.00 - ZIMOWE MIASTECZKO – WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI (6-12 LAT)

WYSTAWY:

  • KUBUŚ PUCHATEK – MIŚ O BARDZO MAŁYM ROZUMKU – WYSTAWA KSIĄŻEK ZE ZBIORÓW ODDZIAŁU DLA DZIECI BIBLIOTEKI;
  • GÓRA LITERATURY – ZDOBĄDŹ SZCZYT – WYSTAWA KSIĄŻEK ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI;
  • FERIE Z FANTASTYKĄ I FANTASY – WYSTAWA AUDIOBOOKÓW ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI.

KONKURSY:
OGŁOSZENIE XVIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Z GÓRKI NA PAZURKI – MOJE FERIE
REGULAMIN DOSTĘPNY NA STRONIE WWW.MBP-RADOMSKO.PL.

ZAJĘCIA PRZEPROWADZANE W PLACÓWKACH MBP W RADOMSKU SĄ BEZPŁATNE, OBOWIĄZUJĄ ZAPISY.

KONTAKT:
ODDZIAŁ DLA DZIECI MBP: 44 683-23-08
FILIA NR 1: (44) 682-28-27
FILIA NR 3: (44) 682-20-29
FILIA NR 4: (44) 738-11-08

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - ZIMA W MIEŚCIE

OFERTA ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY W OKRESIE FERII ZIMOWYCH.
ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE DLA DZIECI W WIEKU 7 - 12 LAT.
W OKRESIE FERII ZIMOWYCH ODBĘDĄ SIĘ DWA JEDNOTYGODNIOWE TURNUSY:

  • I TURNUS - 16 - 20 STYCZNIA 2023 ROKU
  • II TURNUS -23 - 27 STYCZNIA 2023 ROKU

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W OBIEKTACH MOSIR :

  • PONIEDZIAŁEK -ŚRODA - PIĄTEK OD GODZINY 11.00 -13.00 OBIEKT "AQUARA" W RADOMSKU, UL. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ 22,
  • WTOREK I CZWARTEK OD GODZINY 11.00 -13.00 LODOWISKO MIEJSKIE W RADOMSKU, UL. LESZKA CZARNEGO 22.

ZAPISY NA ZAJĘCIA PROWADZONE BĘDĄ DO DNIA 13.01.2023R.
ZAPISU DOKONUJE RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY DZIECKA, OSOBIŚCIE W KASIE OBIEKTU AQUARA
UL. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ 22, WPŁACAJĄC WPISOWE W KWOCIE 60,00 zł /os ZA KAŻDY TYDZIEŃ ZAJĘĆ.
MAKSYMALNA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW W KAŻDYM TURNUSIE — 25 OSÓB.

16 - 27 STYCZNIA (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU) FERYJNA NAUKA PŁYWANIA DLA DZIECI W WIEKU 6 - 15 LAT - koszt100,00ZŁ KARNET + 10,00ZŁ OPŁATA ZA KARNET:

  • GODZ. 10.00 GRUPA POCZĄTKUJĄCA
  • GODZ. 11.00 GRUPA ZAAWANSOWANA
  • ZAPISU DOKONUJE RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY DZIECKA, OSOBIŚCIE W KASIE OBIEKTU AQUARA

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 97-500 RADOMSKO UL. L. CZARNEGO 22 TEL 44 683 58 44

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