Finał akcji "List do świętego Mikołaja" w MDK w Radomsku. ZDJĘCIA

W sobotę, 17 grudnia, w ramach projektu "Mały Wielki Człowiek" realizowanego w placówkach wsparcia dziennego (świetlicach) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku odbyło się przedstawienie teatralne dla dzieci uczestniczących w projekcie.

Po spektaklu w Miejskim Domu Kultury w Radomsku dzieciom wręczono mikołajkowe prezenty w ramach siódmej już edycji "Listu do Św. Mikołaja". To tylko część obdarowanych dzieci w ramach akcji. Prezenty w tym roku przekazano także dzieciom z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, jak również seniorom, którzy korzystają z usług opiekuńczych. Łącznie w tym roku rozdanych zostanie 357 prezentów w ramach akcji "List do Św. Mikołaja".