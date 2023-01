Finał WOŚP 2023 w Radomsku. Spotkanie z wolontariuszami w MDK w Radomsku. ZDJĘCIA

W Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyło się w czwartek, 26 stycznia, spotkanie z wolontariuszami Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Finale WOŚP 2023 na ulicach Radomska będzie można spotkać 156 wolontariuszy, którzy pieniądze do puszek będą zbierać między godz. 8 a 18.

Przed Finałem WOŚP 2023 w Radomsku, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 29 stycznia, z wolontariuszami spotkali się przedstawiciele Sztabu WOŚP w Radomsku oraz policjanci.

- Proponujemy, by kwesty były przeprowadzane w grupach trzyosobowych. Dobrze byłoby, gdyby dzieci kwestowały w towarzystwie osoby dorosłej. Gdyby doszło do jakiegoś zdarzenia, ktoś próbuje dokonać kradzieży, rozboju – nie ratujemy puszki. Wasze zdrowie i życie są najważniejsze. Staramy się za to zapamiętać jak najwięcej szczegółów: wiek, wygląd, może jakieś charakterystyczne cechy, w którą stronę poszedł sprawca lub sprawcy – tłumaczyli wolontariuszom policjanci.