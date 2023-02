Fundacja foto POZYTYW z Radomska w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa. ZDJĘCIA

W czwartek, 23 lutego, Fundacja foto POZYTYW z Radomska otrzymała w Łodzi certyfikat członkostwa do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

- Nasz główny profil to edukacja fotograficzna, propagowanie fotografii, organizacja warsztatów, plenerów, jednak bez elementów turystyki były on trudny do realizacji. Od kilku lat prowadzimy pilotażowy projekt turystyki fotograficznej pozwalający odbiorcom naszych działań na poznawanie i odkrywanie wraz z nami ciekawych turystycznie miejsc naszego regionu, województwa łódzkiego i nie tylko – podkreśla Marcin Kwarta, prezes Fundacji foto Pozytyw z Radomska.