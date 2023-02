Gala Sportu w Łodzi. Wśród nagrodzonych byli też sportowcy z Radomska i powiatu. ZDJĘCIA

Gala Sportu w Łodzi to wydarzenie podsumowujące sezon sportowy 2022 w sporcie młodzieżowym w Łódzkiem. Obejmuje on punktację zdobytych miejsc w Mistrzostwa Polski w kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec. Podczas wydarzenia we wtorek, 7 lutego, w Teatrze Wielkim w Łodzi wyróżnieni zostali sportowcy, którzy zdobyli złoty medal MP, multimedaliści oraz drużyny - zdobywcy złotych medali.

Nagrodzeni zostali także sportowcy z Radomska i powiatu radomszczańskiego: Oliwia Drzazga i Katarzyna Kozera, sztangistki UMLKS Radomsko oraz obecni na Gali Sportu w Łodzi Monika Szymanek, Klara Cieślak i Dawid Majsy, sztangiści LKS Dobryszyce.

