Geograficzny sukces Aleksandra Gloca, ucznia I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku

Pierwszego dnia Aleksander Gloc rozwiązywał trzy testy pisemne, po czym najlepsi awansowali do kolejnego dnia zmagań - quiz i etap ustny. Tego dnia uczeń I LO zajął drugie miejsce w województwie łódzkim i pewnie awansował do etapu ustnego. Drugiego dnia uzyskał w quizie oraz odpowiedzi ustnej 36/40 możliwych punktów. Ostatecznie zajął II miejsce w województwie łódzkim.

Co ważne, w olimpiadzie geograficznej oprócz wyników w danym województwie liczą się wyniki na tle kraju i dopiero to jest podstawą awansu do etapu centralnego. Oficjalne wyniki będą znane do 15 marca, ale już dziś wiadomo, że nikt w okręgach: Gdańsk, Toruń i Bydgoszcz, Lublin, nie osiągnął lepszego wyniku niż uczeń I LO w Radomsku. W okręgach Kraków, Poznań, Katowice i Opole - będzie to maksymalnie 1 osoba z okręgu. Oznacza to, że w dniach 20-23 kwietnia w Katowicach Aleksander Gloc będzie reprezentował szkołę w etapie centralnym XLIX Olimpiady Geograficznej.

Opiekunem merytorycznym ucznia I LO jest nauczyciel geografii i WOS Tomasz Mazur.