Gmina Dobryszyce. Radna apeluje o budowę chodnika. Starosta: tylko w przypadku pozyskania funduszy zewnętrznych

Radna powiatowa Urszula Półrola jeszcze w grudniu zwróciła się do starosty z wnioskiem o wykonanie chodnika na drodze powiatowej (nr drogi 3509E) na odcinku od przejazdu kolejowego w Bloku Dobryszyce do ul. Cmentarnej w Dobryszycach. Po odpowiedzi zarządu Powiatu, swój wniosek ponowiła podczas styczniowej sesji.

Zarząd Powiatu informuje, że odcinek wspomnianej drogi powiatowej - od przejazdu kolejowego do wiaduktu nad autostradą A 1 i od wiaduktu do ul. Rajskiej w Dobryszycach - ma długość ok. 2520 m, a wybudowanie tutaj chodnika musi być poprzedzone opracowaniem dokumentacji technicznej, w której musi zostać rozwiązany m.in. problem odprowadzenia wód powierzchniowych. Obecnie wody powierzchniowe sprowadzane są do przydrożnego rowu, który w przypadku budowy chodnika będzie zasypany.