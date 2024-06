Grupa „Komarem przez Polskę” z Radomska wyruszyła w kolejną podróż. „Lecim na Szczecin”! FILM, ZDJĘCIA

W kolejną wyprawę "Lecim na Szczecin" wyruszyli w czwartek, 6 czerwca, członkowie grupy „Komarem przez Polskę” z Radomska. W trzy dni chcą dotrzeć do Szczecina.

- Postanowiliśmy jechać na północ, bo po ostatniej wycieczce, do Szczawnicy, choć bardzo udanej, stwierdziliśmy, że góry to nie dla nas. Byliśmy na wschodzie, byliśmy na Mazurach… a na zachodzie jeszcze nas nie było. Dlatego wyjazd do Szczecina – mówi Łukasz Drzazga z grupy „Komarem przez Polskę”.