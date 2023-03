I Halowy Turniej Piłki Nożnej Akademii Młodego Piłkarza RKS Radomsko. ZDJĘCIA

- Szanowni Państwo, rodzice, dzieci i trenerzy. To naprawdę super pomysł, że rozegrany został pierwszy turniej i mam nadzieję, że nie ostatni. Myślę, że jesteście zadowoleni ze spotkania. Słuchając słów zawodników myślę, że wśród Was znajdą się niebawem takie gwiazdy jak Lewandowski, czy Messi. Oczywiście wymaga to wielu treningów, a dzisiejsze spotkanie jest jednym z nich. Pragnę podziękować organizatorom z Akademii Młodego Piłkarza za zaproszenie na ten wyjątkowy turniej - mówiła wicestarosta.