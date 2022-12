I LO w Radomsku wczoraj i dziś. Zobacz archiwalne ZDJĘCIA! Tak przed laty wyglądała szkoła i jej uczniowie

I LO im. F. Fabianiego w Radomsku wczoraj i dziś

Zachęcamy do oglądania obszernej galerii.

W tym roku mija 101 lat od momentu, gdy powołano Społeczne Gimnazjum Męskie im. Feliksa Fabianiego. Ale początki I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku związane są z momentem, gdy do Radomska przybył patron szkoły Feliks Fabiani.

Historia I LO im. F. Fabianiego w Radomsku

Początki I Liceum Ogólnokształcącego związane są z momentem, gdy do Radomska przybył Feliks Fabiani (obecny patron). W 1862 założył tutaj szkołę o nazwie Pensya Prywatna Męska. Początkowo liczyła ona trzy klasy, później rozbudowano ją do pięciu klas. W pierwszym roku uczyło się tu zaledwie 22 uczniów, ale pod koniec życia Fabianiego liczba ta wzrosła do 308. Na potrzeby szkoły wynajęty został drewniany budynek przy ul. Żabiej (obecnie ul. Żeromskiego), a następnie po pożarze w 1872 roku Fabiani zakupił dawną rezydencję hrabiostwa Ostrowskich przy ul. Długiej (obecnie ul. Fabianiego).