II LO w Radomsku w akcji „Zrób porządek w szafie”. Trwa zbiórka tekstyliów, ubrań... ZDJĘCIA

- Obok zbiórki odzieży proponujemy uczniom spotkania z pracownikami PGK, prezentacje multimedialne do wykorzystania na godzinach wychowawczych, pokaz mody ekologicznej oraz akcję „Dzień kwiatka”. Chcemy uwrażliwić młodzież na ochronę środowiska, by w przyszłości walczyła o zdrowie swoje i swoich najbliższych – wyjaśniają organizatorzy akcji w II LO w Radomsku. - Będziemy promować zdrowy styl życia i wszelkie działania zmierzające do poprawy jego jakości. Wypowiadamy walkę konsumpcjonizmowi i nadmiernemu gromadzeniu niepotrzebnych rzeczy, zanieczyszczaniu powietrza, zalewie plastikiem. Wspólnie możemy zawalczyć o zdrowe nawyki każdego dnia!