II Powiatowy Kiermasz Wielkanocny z Kołami Gospodyń Wiejskich w Radomsku

Wielkanocne baby, ciasta i inne przysmaki od Kół Gospodyń Wiejskich, świeża, naturalna wędlina oraz sery od lokalnych producentów, miody od rodzimych pszczelarzy, a także świąteczne dekoracje od rękodzielników, to tylko niektóre z wielkanocnych propozycji, jakie oferowane będą podczas II Powiatowego Kiermaszu Wielkanocnego w Radomsku.

Do świąt pozostało niewiele czasu, a to oznacza, że już planować należy przedświąteczne sprawunki. Doskonałą okazją do zakupu świątecznych ozdób i smakołyków będzie tegoroczny Powiatowy Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się w 6 kwietnia (czwartek) w godzinach 12.00-18.00, przed budynkiem starostwa w Radomsku (ul. Leszka Czarnego 22).