Infrastruktura sportowa Plus. Trwa nabór wniosków o dotacje na obiekty sportowe i rekreacyjne

Program samorządu województwa łódzkiego „Infrastruktura sportowa Plus” funkcjonuje od 2018 r. To pomoc finansowa dla gmin z Łódzkiego. Dzięki niej w najmniejszych miejscowościach budowane są, przebudowywane, modernizowane i doposażane w sprzęt obiekty sportowe i rekreacyjne.

- Chcemy rozbudowywać ten program. W tej chwili rusza nowa edycja. Można pozyskać nawet do 300 tys. zł. W sumie oferujemy 10 mln zł . Zapraszamy wszystkie samorządy do aplikowania – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Jak atrakcyjny dla samorządów jest to program, widać na przykładzie gmin powiatu pajęczańskiego. Dzięki pieniądzom z programu „Infrastruktura sportowa Plus” w gminie Strzelce Wielkie udało się wybudować stadion sportowy wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną.

- Skorzystaliśmy naprawdę bardzo wiele. Wystarczy spojrzeć na nasz stadion, którego powierzchnię mogliśmy poszerzyć właśnie dzięki pieniądzom przekazanym przez Urząd Marszałkowski – mówi Marek Jednak, wójt gminy Strzelce Wielkie. - Ostatnia edycja programu to z kolei nowe trybuny. Powstały też piłkochwyty. To świetnie, że rozpoczyna się kolejna edycja, bo mamy jeszcze wiele do zrobienia. Chcemy dokończyć budowę bieżni lekkoatletycznej na naszym stadionie. Oczywiście mamy potrzeby również w innych częściach naszej gminy, więc będziemy walczyć o kolejne pieniądze.