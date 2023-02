Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" na Gali Złotego Wieku w Warszawie. Była też Halina z Pabianic. ZDJĘCIA

Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" na Gali Złotego Wieku w Warszawie

Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz, jedna z najpopularniejszych par, które poznały się dzięki programowi "Sanatorium miłości", korzystają z życia. Ostatnio wzięli udział w zorganizowanej w Warszawie I Gali Złotego Wieku. Jak podkreślają organizatorzy, Ogólnopolska Gala Złotego Wieku to pierwsze wydarzenie przygotowane przez Grupę Arche Podróże i partnerów dedykowane seniorom. Wydarzenie miało wyjątkowy charakter, ponieważ skupiło znanych i lubianych artystów The Voice Senior i Sanatorium Miłości. Celem spotkania była integracja pokoleń, stworzenie przestrzeni do międzypokoleniowego dialogu oraz pokazanie potencjału osób, które zeszły z zawodowej sceny i realizują swoje pasje.

Zobaczcie zdjęcia z gali: