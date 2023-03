Jakie egzotyczne zwierzęta trzymają mieszkańcy Radomska i powiatu klatkach i terrariach? ZDJĘCIA

Jakie egzotyczne zwierzęta trzymają w domach mieszkańcy Radomska i powiatu? Teoretycznie łatwo to sprawdzić, gdyż każdy posiadacz zwierząt egzotycznych powinien zgłosić je do rejestru prowadzonego przez starostę. Tę kwestię reguluje rozporządzenie Komisji (UE) z 2010 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.

Przepisy mówią także, iż obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.