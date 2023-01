Jasełka dla osób niepełnosprawnych Wspólnoty Betel w Radomsku

Tym razem styczniowe spotkanie miało wyjątkowy charakter. Wolontariusze z I LO, uczniowie z klasy II C, III C, III F przedstawili osobom niepełnosprawnym ich rodzicom, opiekunom i przyjaciołom Jasełka. Anielskie stroje, piękna recytacja opowiadająca o narodzinach Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, śpiew kolęd przy gitarze i organach sprawiły, że atmosfera była wyjątkowa.

Były to jasełka integracyjne, dało się zauważyć jak młodzież naszego liceum przez swoje zaangażowanie, uśmiech, dobre słowo i gesty potrafi się integrować z osobami niepełnosprawnymi niezależnie od wieku. W tym przedstawieniu jasełkowym, każdy miał swoją rolę do spełnienia. Każdy chciał u żłóbka podziękować Dzieciątku Bożemu, że przyszło na świat z miłości do człowieka i prosić o pokój dla świata a szczególnie dla Ukrainy.

Opiekunką szkolnego wolontariatu w I LO i koordynatorką Betel jest Gabriela Szczygłowska.