Jubileusz 60-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomsku. FILM, ZDJĘCIA

Jubileusz 60-lecia PSP 9 w Radomsku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku obchodzi jubileusz 60-lecia powstania. Podczas okolicznościowego spotkania w czwartek, 21 września, sala sportowa wypełniona była po brzegi zaproszonymi gośćmi.

Jubileusz 60-lecia to dla szkoły wyjątkowa chwila. Na korytarzach rozstawiono plansze z pamiątkowymi zdjęciami, na których zaproszeni goście próbowali odnaleźć siebie z czasów młodości… W izbie pamięci wystawiono pierwszą kronikę szkoły, z1960 roku oraz szkolne pamiątki.

- To święto całej społeczności szkolnej. Od samego rana jest gwarno, przychodzą goście, nawet absolwenci z pierwszego rocznika, którzy pamiętają otwarcie szkoły – mówiła Dorota Przybek, dyrektor PSP 9 im. H. Sienkiewicza w Radomsku.

Z sentymentem o szkole opowiadali absolwenci. Józef Kaurzel był jednym z uczniów z pierwszego rocznika.

- Pamiętam przyjście do szkoły. To były wielkie uroczystości, bo szkoła nosiła imię Pawła Findera. Akademia była na szkolnym boisku. Byłem spłakany i stremowany jak wszystkie pierwszaki. Potem wzięli nas do sali gimnastycznej i podzielili na cztery klasy, po 40 osób. Trochę nas w szkole było. A dzisiejsza szkoła to zupełnie inna szkoła niż wtedy – wspomina Józef Kaurzel.