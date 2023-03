Kacper Smolarek z PSP 5 w Radomsku laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

Martyna Mentek i Kacper Smolarek, uczniowie klasy ósmej reprezentowali Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku w rejonowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, który odbył się 31 stycznia 2023 roku w Piotrkowie Trybunalskim.

Martyna z wynikiem 66 punktów uplasowała się na III miejscu. Kacper uzyskując 87 punktów na 100 możliwych zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego jako jedyny uczeń radomszczańskich szkół. Wynik Kacpra dał mu 13 miejsce w województwie i był dużym skokiem w klasyfikacji ogólnej, gdyż po etapie szkolnym zajmował 31 miejsce.

W etapie wojewódzkim Kacper Smolarek zdobywając 93 punkty zajął V miejsce i tym samym został laureatem. Uzyskanie tytułu laureata w wojewódzkim konkursie przedmiotowym wiąże się z przyznaniem uprawnień do otrzymania oceny celującej z danego przedmiotu na koniec roku szkolnego, a także do przyjęcia do wybranej szkoły ponadpodstawowej oraz do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z matematyki.