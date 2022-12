Kamienica przy Kościuszki 7A w Radomsku do remontu. TBS czeka na projekt. ZDJĘCIA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku przygotowuje się do remontu kamienicy przy ul. Kościuszki 7A. - Koszty takiej inwestycji to minimum 4 mln zł – ocenia na szybko Krzysztof Górnik, prezes spółki TBS.

Ponadstuletni budynek – powstał na początku XX wieku – od lat czeka na generalny remont. Obecnie znajduje się w opłakanym stanie, a fasada od strony ulicy Kościuszki straszy przechodniów. W 2019 roku miasto chciało kamienicę wystawić na sprzedaż, ale pojawiły się możliwości sfinansowania remontu. Kosztownego, dodajmy.

- Obecnie opracowywany jest projekt na przebudowę i zmianę użytkowania kamienicy. Wcześniej znajdowały się w niej lokale użytkowe, a będzie to w przyszłości budynek mieszkalny. Znajdzie się w nim około 15 mieszkań o różnej powierzchni, od kawalerek do mieszkań 60-metrowych – wyjaśnia Krzysztof Górnik. - Gdy będziemy już mieć projekt i kosztorys, gdy poznamy dokładne koszty remontu, wtedy zdecydujemy czy będą to mieszkania komunalne, czy na wynajem. Jeśli koszt remontu będzie duży, wtedy zdecydujemy się prawdopodobnie na mieszkania komunalne, bo z Banku Gospodarstwa Krajowego można pozyskać dotację w wysokości do 80 proc. kosztów inwestycji. Ale decyzja w tej sprawie jeszcze przed nami.