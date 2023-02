Kamieńsk przygotowany na 30-lecie odzyskania praw miejskich. Jakie będą imprezy?

- Takich imprez będzie sporo. Chcemy na przykład zbierać i skanować stare fotografie, by w ten sposób zapisać naszą historię, niekoniecznie z ostatnich 30 lat. Będzie konkurs historyczny dla dzieci, by zainteresować najmłodszych naszą lokalną historią. Harcerze zgłosili pomysł zorganizowania koncertu i gry terenowej, związanej z historią Kamieńska. Planujemy też posadzenie drzewek z okazji 30-lecia odzyskania praw miejskich przez Kamieńsk – wylicza Bogdan Pawłowski.

Kamieńsk przygotowany na 30-lecie odzyskania praw miejskich

Kamieńsk stracił prawa miejskie wskutek represji carskich po powstaniu styczniowym. - Dla nas to jest chlubny moment, bo to była kara za to, że w gminie Kamieńsk byli ludzie, którzy walczyli w powstaniu, były tutaj potyczki, ginęli ludzie... – mówi Bogdan Pawłowski. - Warto pamiętać, że na przestrzeni wielu wieków Kamieńsk był miastem, a wiązało się to z wieloma przywilejami, które służyły jego rozwojowi. Niedawno prawa miejskie odzyskała sąsiednia Rozprza, która straciła je również po powstaniu styczniowym. My byliśmy o 30 lat szybsi.