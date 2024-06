Kinema, stary basen, trybuna na stadionie. Urząd miasta w Radomsku przygotowuje się do dużych inwestycji. WIZUALIZACJE

KINEMA – celem zadania jest przywrócenie dawnej funkcji obiektowi, który jest obiektem zabytkowym i jego realizacja odbywać się będzie pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zadanie obejmuje jedynie budynek dawnego kino-teatru bez przylegającego do niego budynku dawnej TIVOLI i bez zagospodarowania działki na rogu ul. Narutowicza i Staszica. Obiekty te będą objęte odrębnymi zadaniami. Szacowane koszty realizacji to ok. 11 100 000 zł. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu koszty mogą ulec zwiększeniu.

BUDYNEK STAREGO BASENU – w pierwotnych założeniach istniejący obiekt miał przejść gruntowny remont i zostać dostosowany do potrzeb grup sportowych zajmujących się szeroko pojętymi sportami siłowymi oraz w pomieszczeniu po niecce basenowej utworzona miała być sala gimnastyczna do sportów zespołowych.

Podczas prowadzenia prac projektowych konsultowano zarówno zakres remontu, jak i zastosowane rozwiązania mające uczynić ten obiekt jak najbardziej wielofunkcyjny i dający duże możliwości adaptacji pomieszczeń w zależności od aktualnych potrzeb. Prezydent podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu i rozbudowie obiektu tak, aby zwiększyć sale do ćwiczeń oraz przystosować ją do wielu dyscyplin. Przewidziano wzmocnienia podłóg i stropów pod obciążenia dynamiczne, np. od sztang w szerszym zakresie niż to pierwotnie zakładaliśmy, ale najważniejszym celem jest stworzenie obiektu dostosowanego do aktualnych potrzeb mieszkańców.

Szacowany koszt realizacji tego zadania wynosi ok. 20 500 000 zł.