Kinema w Radomsku. Radni miejscy: „ dobrze, że kupiliśmy ten obiekt”. ZDJĘCIA

Radni na własne oczy mogli przekonać się, w jakim stanie znajduje się budynek Kinemy oraz przylegające do niego nieruchomości. Trudno mówić o zachwytach, bo obiekt przez wiele lat był zaniedbany, jego stan techniczny jest tragiczny, a doprowadzenie go dziś do użytku wymaga olbrzymich nakładów.

- Bardzo dobrze, że miasto kupiło Kinemę. To jest obiekt historyczny i z taką duszą, że miasto powinno go odzyskać i na szczęście odzyskało. Działo się tu przecież tyle historycznych wydarzeń: gościliśmy Józefa Piłsudskiego, największe gwiazdy międzywojenne miały tutaj koncerty, potem działało tu kino i każdy rodowity radomszczanin na pewno ma do niego sentyment – mówi Jacek Gębicz, przewodniczący komisji rozwoju miasta. - Kinema znajduje się w stanie fatalnym, ale nie jest to jeszcze stan na tyle zdewastowany, żeby obiekt nadawał się tylko do wyburzenia. To była ostatnia chwila do przejęcia obiektu, który możemy teraz zabezpieczyć przed dalszą dewastacją do czasu aż pozyskamy fundusze i go odremontujemy.