Kinga Kipigroch w The Voice Kids. Ile foteli odwróci kolejna podopieczna Violetty Ojrzyńskiej?

Przypomnijmy, w ostatnim odcinku The Voice z uczestnikami z województwa łódzkiego wystąpiły Julia Kuś i Kornelia Woźniak, również podopieczne dyrektor GOK w Gidlach . Dziewczyny wzięły udział w tzw. "Przesłuchaniach w ciemno" i... obróciły wszystkie jurorskie fotele. Najpierw zaśpiewała 11-letnia Kornelia z Radomska.

- To jeden z mocniejszych wokali, które usłyszałam w tym sezonie. Ta świadomość śpiewania i moc uderzania w każdy dźwięk to jest zawodowstwo. Masz super wokal, super siłę w sobie, a ja takich babeczek potrzebuję w swojej drużynie - mówiła Cleo... ale Kornelia wybrała chłopaków z Afromental i to do ich drużyny dołączyła.