Kolejna edycja Lokalnej Wymiany Kontaktów w Radomsku. Główną ekspertką Anna Rakowska

"Jak Cię widzą, tak Cię piszą" - to stare powiedzenie ma swoje odzwierciedlenie zarówno w życiu, jak i biznesie. Lepsza autoprezentacja, to szansa na większą liczbę kontrahentów, na lepszych partnerów biznesowych i większe zadowolenie klientów. O tym jak skutecznie komunikować się, zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie, jak osiągać swoje cele oraz jak świadomie kreować to jak jesteśmy postrzegani i zbudować możliwie najlepszy wizerunek własnej firmy poprzez wizerunek siebie dowiadywali się ze specjalnej prelekcji uczestnicy Lokalnej Wymiany Kontaktów. Było również o tym, żeby uwolnić swoje ręce i prowadzić nimi swobodnie komunikację niewerbalną, a także o tym, by na naukę rodzimego języka poświęcać co najmniej tyle czasu, co na naukę języka obcego czym uczestnicy prelekcji byli najbardziej zszokowani.

Lokalna Wymiana Kontaktów to organizowane przez Starter Radomsko i Urząd Miasta Radomska spotkania networkingowe. Ich celem jest budowanie sieci kontaktów i sieci korzyści, która służyć ma wymianie ważnych z punktu prowadzenia biznesu informacji, współpracy w obrębie własnej branży czy współpracy międzybranżowej. Może dotyczyć wielkich inwestycji, ale też relacji opierających się jedynie na wzajemnych rekomendacjach.