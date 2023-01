Kolizja w Radomsku. Sprawca był pijany, dostał mandat 5 tys. zł

W środę, 25 stycznia, ok. godz. 14 kierujący fiatem seicento jadąc ulicą św. Rozalii w Radomsku w kierunku ul. Kraszewskiego na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków ruchu i wjechał na chodnik. Następnie uderzył w oczekujący na możliwość włączenia się do ruchu z parkingu jednego z marketów, 46-letniego kierującego fiatem doblo z gminy Strzelce Wielkie. Na szczęście nikomu z uczestników zderzenia nic się nie stało.

Okazało się jednak, że kierowca, sprawca kolizji – 34-letni mieszkaniec Radomska – miał 1,7 promila alkoholu w organizmie.

Za spowodowanie kolizji mężczyzna otrzymał 5 tys. zł mandatu i zatrzymano mu elektronicznie prawo jazdy.